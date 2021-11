Ronaldo torna a Bergamo: la prima panchina con la Juve e l'indigesta Atalanta

02-11-2021 10:02

Cristiano Ronaldo è tornato in Italia. 67 giorni dopo il suo addio alla Juventus, l’attaccante portoghese è arrivato a Bergamo, dove questa sera affronterà al ‘Gewiss Stadium’ l’Atalanta nella quarta giornata della fase a gironi di Champions League.

Il ritorno nel Belpaese non ha lasciato indifferente Ronaldo, che ieri ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram in cui ha espresso tutte le sue emozioni per questa prima volta dopo l’improvviso addio ai bianconeri del 26 agosto scorso con il volo per Manchester prima dell’ufficialità dell’inizio della seconda avventura con la maglia dei ‘Red Devils’, arrivata il giorno dopo. “Ritorno in Italia, un paese che ha accolto me e la mia famiglia così bene, un posto che rimarrà per sempre nel mio cuore. So per esperienza che non è mai facile giocare a Bergamo contro una squadra come l’Atalanta, ma faremo del nostro meglio per mantenere il primo posto nel nostro girone. Questa è la Champions League e noi siamo il Manchester United! Siamo nel posto che ci spetta: Forza, Devils”.

Bergamo e l’Atalanta. Sulla strada di Cristiano Ronaldo ci sono ancora una volta gli orobici. Ricordi agrodolci per il portoghese contro la squadra di Gasperini nella sua esperienza alla Juventus: da una parte la vittoria della Coppa Italia in finale contro i nerazzurri, dall’altra la prima panchina dell’esperienza in bianconero e un solo successo negli scontri diretti (proprio quello in finale di Coppa Italia).

Il 26 dicembre 2018, nella prima stagione con la maglia della ‘Vecchia Signora’, proprio a Bergamo Cristiano Ronaldo è stato escluso per la prima volta dalla formazione titolare e si accomodato in panchina, prima di subentrare a gara in corso e realizzato il goal del definitivo 2-2 a meno di un quarto d’ora dal triplice fischio. Una serata particolare per il portoghese, non certamente abituato a restare fuori a guardare i compagni di squadra. “Cristiano andrà in panchina: per una volta potrò guardare la partita insieme a lui. Sono felice di quello che sta facendo con noi, la sua partenza è stata positiva, la migliore di sempre. A marzo avremo bisogno di lui nelle sfide in cui dovrà essere decisivo come ha fatto negli ultimi anni”.

Queste le parole pronunciate da Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia della sfida, in cui il tecnico bianconero annunciava l’esclusione dai titolari di Ronaldo.

Curiosamente, il bilancio di Ronaldo contro l’Atalanta è negativo. Il portoghese ha raccolto ben quattro pareggi contro gli orobici e una pesante sconfitta, per 3-0 nei quarti di finale della Coppa Italia 2018/2019. Nell’ultimo incrocio, nella passata stagione, è arrivato il successo per 2-1 con la vittoria all’Olimpico di Roma della Coppa Italia, il quinto e ultimo trofeo conquistato con la maglia bianconera. Inoltre, in sei sfide CR7 è andato in goal solamente in due occasioni, fallendo anche un calcio di rigore sui due calciati contro l’Atalanta.

Ronaldo è tornato a Bergamo e sfida nuovamente l’Atalanta con l’obiettivo di lasciare il segno, proprio come accaduto all’andata all’Old Trafford con la firma decisiva nella rimonta dallo 0-2 al 3-2 della squadra di Solskajer. Nella città e nello stadio della prima panchina dell’esperienza alla Juventus, questa il portoghese proverà a conquistare la prima vittoria e regalare per la prima volta in carriera un dispiacere a domicilio agli orobici, spezzando l’incantesimo legato alla città lombarda.

