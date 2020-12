Rosetti: Donne arbitro non sono più una sorpresa. Sono lì per merito"

Stephanie Frappart è già entrata nella storia della UEFA diventando la prima donna ad arbitrare una gara di Champions League. Era il 2 Dicembre, quinta giornata della fase a gironi della Champions League: Juventus-Dynamo kiev.

Tuttavia, Frappart, che aveva destato grande attenzione da parte dei media nel 2019 dirigendo la finale tutta inglese di Supercoppa UEFA a Istanbul, non è assolutamente l’unica donna che arbitra con regolarità nel calcio maschile.

Roberto Rosetti, capo degli arbitri UEFA ha parlato ai canali ufficiali del massimo organo calcistico europeo, queste le sue parole: “Le designazioni degli arbitri donne nelle partite UEFA non dovrebbero più essere sorprendenti. Si fanno per merito e loro meritano solo applausi per il duro lavoro e la dedizione che le hanno portate a questi livelli. La UEFA ha lavorato duramente negli ultimi anni per la crescita degli arbitri, uomini e donne, in tutta Europa allo stesso modo e quello che stiamo vedendo è il risultato di questo approccio. Sta funzionando”.

OMNISPORT | 18-12-2020 13:15