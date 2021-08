Ross Brawn: “Russell mi ha ricordato Alonso nel 2001”

È un Ross Brawn che si è espresso a 360 gradi quello che ha commentato l’ultimo fine settimana del Gran Premio del Belgio.

L’ex proprietario del team che si aggiudicò il mondiale costruttori 2009 ha analizzato i punti più interessanti del weekend belga, tra questi la strabiliante prestazione di George Russell durante le qualifiche. Il secondo posto conquistato dal pilota della Williams ha impressionato molti appassionati, a cominciare dallo stesso Brawn: “Sappiamo tutti che possiede un grande talento – ha affermato il britannico – lo abbiamo visto parecchie volte in Williams ed ancor più in Mercedes, quando ha sostituito Hamilton al GP di Sakhir lo scorso anno. La sua performance mi ha ricordato quella di Fernando Alonso nel 2001, quando guidò con la Minardi a Spa in condizioni di bagnato. Era impressionante al volante di una vettura che chiaramente non era ad alti livelli. In quelle circostanze, il pilota prevale sulla macchina, ed è stato quello che abbiamo visto con George sabato. Non ha a disposizione una vettura da prima fila, ma con quelle condizioni in qualifica ha sorpreso tutti facendo molto meglio di quello che gli può concedere la monoposto. Dal mio punto di vista – ha aggiunto l’ingegnere inglese – la Mercedes ha soltanto una scelta riguardo alla seconda guida per il prossimo anno”.

OMNISPORT | 31-08-2021 12:14