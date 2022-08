17-08-2022 11:26

Resta fortemente d’attualità il caso Cristiano Ronaldo, giocatore di cui nelle ultime settimane diversi media, locali e non, hanno parlato come oggetto estraneo allo United.

Verità United, l’annuncio di Ronaldo

Negli ultimi giorni in particolare si sono sprecati rumors e indizi riguardo a una rottura sempre più netta coi compagni e l’ambiente dei Red Devils.

Riguardo a quello che è stato scritto, il fuoriclasse portoghese è uscito recentemente allo scoperto annunciando su Instagram un’importante novità.

“Saprete la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista” ha rivelato l’ex Juventus, evidentemente stufo delle continue voci sul suo conto.

Problemi allo United, Ronaldo contro i media

Ronaldo poi ha proseguito il suo sfogo focalizzandosi su quella che, a suo avviso, è una delle prime cause della tempesta mediatica di cui sta finendo vittima.

“I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio” ha affermato duro il campione lusitano il cui futuro appare più nebuloso che mai.

Ronaldo e lo United, una situazione delicata

Ronaldo infatti, finito nell’occhio del ciclone con tutta la squadra anche per le deludenti prestazioni in campo, non ha sostanzialmente mercato.

Il suo agente ha provato ad offrirlo a più di un club senza riscontrare particolare interesse nei vari interlocutori, una situazione questa che forse l’entourage del portoghese, visto il palmares e il talento in ballo, non si aspettava.

Sta di fatto che, con la sessione di mercato in scadenza, il Mondiale in Qatar distante quattro mesi e l’ipotesi risoluzione contrattuale non percorribile, la situazione di Ronaldo risulta più ingarbugliata che mai. Chissà però che l’intervista annunciata da lui stesso non possa far chiarezza sul prosieguo della carriera e quindi, anche, dare una svolta alla sua avventura allo United.