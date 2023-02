Rugby, Di Domenica approda all'U18 maschile

L'ex allenatore della Nazionale femminile continuerà a far parte della famiglia azzurra.

02-02-2023 11:28

Il nuovo allenatore dell’Italia U18 è Andrea di Giandomenico, a lungo alla guida della Nazionale femminile, condotta ai quarti iridati dopo il secondo posto al Sei Nazioni nel 2019.

Queste le parole del tecnico aquilano: “Avere l’opportunità di lavorare con atleti in questa fase della loro crescita è una grande sfida, sono gli anni in cui i ragazzi investono nel loro sport. Abbiamo il dovere di accompagnarli nella scoperta delle loro potenzialità e di educarli nel processo che porterà verso un pieno sviluppo come giocatori e non solo. Ringrazio Daniele Pacini e la struttura di direzione tecnica della FIR per l’opportunità di partecipare allo sviluppo internazionale dei giovani, continuando al tempo stesso a sviluppare strumenti per rendere la nostra scuola tecnica italiana sempre più rispondente alle necessità del rugby moderno”.