Rugby, Hansen: "Gli All Blacks non devono legare il nome del CT e il Mondiale"

27-12-2022 21:41

Steve Hansen ha condotto gli ‘All Blacks’ alla vittoria del Mondiale 2015, conquistando nell’edizione successiva il terzo gradino del podio.

L’esperienza della ‘pressione’ che ha la Nuova Zelanda nel rugby è tale da poter lanciare sullo Stuff un avviso ai naviganti: “La Federazione sa che la tempistica della decisione sarà importante, in ogni caso causerà una reazione. Se si scegliesse di non continuare con Ian Foster, occorrerebbe essere chiari da subito, per non distrarre la squadra e l’ambiente che lavora per vincere la Coppa del Mondo; come prenderebbe lo stesso Foster, in caso di successo, una sostituzione ufficializzata poco prima della competizione?”.

Il nome che ricorre per il post-Francia è quello di Scott Robertson: “E’ probabile lui sia la soluzione ideale per il futuro della Nazionale, ma la Federazione ha il compito di tutelare il gruppo-squadra in vista del Mondiale con un gruppo dirigenziale, mentre altri si occuperanno della gestione successiva all’evento”.