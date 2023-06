Rugby, il nuovo ct dell'Italia sarà Gonzalo Quesada

Ieri è arrivato l'annuncio che Kieran Crowley non sarà più l'allenatore degli azzurri al termine dei Mondiali

16-06-2023 10:22

Sarà l’argentino Gonzalo Quesada, tecnico dello Stade Francais di Parigi, il nuovo commissario tecnico dell’Italia e sostituirà Kieran Crowley, che ieri ha annunciato che lascerà l’incarico al termine dei Mondiali. Quesada sarà il primo argentino sulla panchina azzurra, il primo grande impegno per lui sarà il Sei Nazioni 2024.

Quesada è nato a Buenos Aires il 2 maggio del 1974. Ha giocato dal 1992 al 2008 come mediano d’apertura. Ha vestito le maglie del Narbonne, del Béziers, dello Stade Francais, del Pau e del Tolone, sempre in Francia. Per 38 volte ha indossato anche la maglia dell’Argentina, dal 1996 al 2003. Si è ritirato nel 2008.

Subito dopo aver appeso le scarpe al chiodo si è messo immediatamente ad allenare. Prima come assistente nella Francia, dal 2008 al 2011, poi come assistente del Racing Métro 92, che ha allenato direttamente nel 2012-2013. L’anno successivo è passato allo Stade Francais, fino al 2017. Tornato in Argentina, ha allenato i Jaguares nel Super Rugby, stagione 2019-20, l’anno successivo è tornato a Parigi, nuovamente allo Stade Francais: con questo club ha vinto un campionato nel 2015 e la Challenge Cup nel 2017.

L’annuncio ufficiale del suo nuovo incarico alla guida dell’Italia è atteso nei prossimi giorni. Quesada stesso ha annunciato di essere alla fine della sua esperienza a Parigi, pur non sbottonandosi sul resto. Toccherà infatti alla Federazione italiana dare la comunicazione, a breve.