Rugby, ufficializzati i Test Match dell'Italia in ottica Coppa del Mondo

19-01-2023 12:13

La Federazione Italiana Rugby ha ufficializzato il calendario dei Test Match che porteranno gli Azzurri verso il Mondiale di Francia.

Come avvenuto per il Mondiale del Giappone, l’Italia si preparerà a Pergine Valsugana, dove la Nazionale ha svolto il lavoro estivo nel 2019, nel 2021 e nel 2022: l’esordio nei Test Match sarà il 29 luglio in Scozia, già sede dell’ultimo incontro del Sei Nazioni; una settimana dopo ci sarà un’altra trasferta, in casa dell’Irlanda che detiene il momentaneo 1^ posto nel ranking iridato. Completano le fatiche della truppa di Crowley, che in autunno ha battuto per la prima volta nella storia l’Australia, Romania e Georgia (da definire ancora le città teatro delle gare).

Questo il calendario nei dettagli:

29-07, Scozia-Italia

05-08, Irlanda-Italia

19-08, Italia-Romania

26-08, Italia-Giappone

L’Italia giocherà la prima partita iridata contro la Namibia il 9 settembre.