Rune svela la sua ambizione: “Voglio esser il miglior giocatore al mondo”

Holger Vitus Rune è uno dei talenti più fulgidi della Next Gen e non è un caso che il danese classe 2003 sia ad un passo dal qualificarsi per le ATP Finals di categoria in programma a Milano.

Nelle prossime stagioni però il nativo di Copenaghen vuole raggiungere traguardi ben più prestigiosi del torneo milanese riservato alle stelle del futuro.

“Il mio obiettivo non è essere tra i primi 20, ma essere il miglior giocatore al mondo come Rafa, Roger e Novak. Voglio vincere molti Slam e fare il meglio che posso” ha detto senza peli sulla lingua Rune a Open Orleans.

“Penso di avere un grande potenziale, una grande squadra al mio fianco che mi aiuta a superare gli ostacoli e penso che sia una delle cose più importanti per essere un top player nel mondo del tennis professionistico. È una strada lunga, ma sono pronto a camminare per riuscire a realizzare il mio sogno”.

Rune, all’esordio in un torneo dello Slam a New York, ha dato un primo notevole assaggio delle sue qualità proprio agli US Open strappando un set a Djokovic nel match di 1° turno.

“È stata una delle esperienze più belle della mia vita. Non ho mai provato niente del genere. È stata una sensazione incredibile trovarsi nel campo centrale degli US Open di fronte al miglior giocatore del mondo. Ho dato tutto me stesso per far sì che gli spettatori godessero di uno spettacolo bellissimo. Ho combattuto ogni punto, ma Novak è senza dubbio uno dei giocatori più difficili da affrontare” ha chiosato il danese.

OMNISPORT | 05-10-2021 18:59