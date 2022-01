Russell: "Hamilton il più grande di sempre, dovremo aiutarci"

06-01-2022 19:25

Il prossimo anno, George Russell sarà compagno di squadra di Hamilton alla Mercedes e il britannico non vede l’ora: “Siamo in due diversi momenti delle nostre rispettive carriere. Lui è il più grande di tutti i tempi e penso che dovremmo aiutarci a vicenda perché l’evoluzione delle macchine nel 2022 sarà costante”.

“Come piloti – ha detto l’inglese – dobbiamo lavorare insieme alla squadra per andare avanti come un tutt’uno. Sarà questa la chiave. Sarò sempre grato per l’opportunità che mi hanno dato. Mi hanno aiutato a migliorare sotto ogni aspetto, andando a sviluppare la mia tecnica”.

OMNISPORT