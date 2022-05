Russi e bielorussi esclusi, Atp e Wta contro Wimbledon: la decisione

20-05-2022 21:30

L’Atp non assegnerà punti per il ranking nell’edizione 2022 di Wimbledon, in risposta alla decisione dei Championships di impedire ai giocatori di Russia e Bielorussia di partecipare al torneo tennistico più famoso al mondo dopo l’invasione di Putin in Ucraina tre mesi fa.

Wimbledon, niente punti Atp: il comunicato

Questo il comunicato: “La possibilità per i giocatori di qualsiasi nazionalità di partecipare ai tornei in base al merito e senza discriminazioni è fondamentale per il nostro Tour. La decisione di Wimbledon di vietare ai giocatori russi e bielorussi di gareggiare nel Regno Unito quest’estate mina questo principio e l’integrità del sistema di ranking ATP. Non è inoltre coerente con il nostro accordo sulle classifiche. In assenza di un cambiamento delle circostanze, è con grande rammarico e riluttanza che non vediamo altra opzione che rimuovere i punti ATP Ranking da Wimbledon per il 2022″.

Nella nota dell’Atp si legge la motivazione: “Le nostre regole e accordi esistono per proteggere i diritti dei giocatori nel loro insieme. Decisioni unilaterali di questa natura, se non considerate, stabiliscono un precedente dannoso per il resto del Tour. La discriminazione da parte dei singoli tornei semplicemente non è praticabile in un Tour che opera in più di 30 Paesi. Apprezziamo molto le nostre relazioni di lunga data con Wimbledon e la Lawn Tennis Association e non sottovalutiamo le difficili decisioni affrontate nel rispondere alle recenti indicazioni del governo del Regno Unito”.

“Tuttavia – continua la nota -, notiamo che si trattava di un indirizzo informale, non di un obbligo, che offriva un’opzione alternativa che avrebbe lasciato la decisione nelle mani dei singoli giocatori che avrebbero potuto gareggiare come atleti neutrali con una dichiarazione firmata. Le nostre discussioni interne con i giocatori interessati, infatti, ci hanno portato a concludere che questa sarebbe stata un’opzione più gradevole per il Tour. Rimaniamo fiduciosi che ulteriori discussioni con Wimbledon portino a un risultato accettabile per tutti gli interessati. Più in generale, riteniamo che questa questione evidenzi ancora la necessità di una struttura di governance unita in tutto il tennis professionistico in modo che decisioni di questa natura possano essere prese in modo comune”.

Atp, salvi gli altri tornei inglesi

L’Atp però toglierà i punti soltanto a Wimbledon per l’esclusione di russi e bielorussi e non agli altri tornei inglesi, anche se sono stati ugualmente esclusi. Il motivo è il seguente: “Separatamente, come annunciato in precedenza, confermiamo che i punti in classifica rimarranno agli eventi ATP Tour al Queen’s, Eastbourne e agli ATP Challenger nel Regno Unito. Abbiamo preso questa decisione sulla base del fatto che in quelle settimane sono aperte opportunità di gioco alternative ai giocatori russi e bielorussi, a differenza di Wimbledon, che riduce al minimo qualsiasi impatto sull’integrità della classifica.

Le sanzioni relative alla violazione delle regole ATP da parte della LTA saranno valutate separatamente. La nostra condanna della devastante invasione russa dell’Ucraina rimane inequivocabile. È stata intrapresa un’azione immediata per sospendere l’evento ATP Tour a Mosca e far competere gli atleti russi e bielorussi sotto bandiere neutrali durante il Tour. Parallelamente, abbiamo continuato il nostro sostegno umanitario all’Ucraina, insieme agli altri organi di governo del tennis, oltre a fornire assistenza finanziaria diretta a molti giocatori colpiti”.

