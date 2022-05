Sabatini all'Italia: "I nostri giovani sono scarsi, ecco perchè non andiamo ai Mondiali"

28-05-2022 13:45

Walter Sabatini non usa mezzi termini dalle pagine de La Repubblica per parlare dei giovani italiani. Per Sabatini, la mancata qualificazione ai Mondiali da parte dell’Italia è da attribuire alla scarsa qualità dei giovani nostrani.

Queste le sue dichiarazioni:

“Se ci fossero giovani italiani davvero bravi, giocherebbero. Dato che l’Udinese è una squadra seria schera in campo otto, nove stranieri non perché non crede nei giovani, ma dato che gli stranieri sono di un livello superiore. Io dico basta con questi slogan. L’Italia non si qualifica ai Mondiali, e sono dispiaciuto, non perché non lascia esordire i ragazzi, ma perché ha giocato poco bene, i titolari hanno commesso errori nei rigori e perché la condizione atletica era pessima”.