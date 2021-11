Sabatini e il colpo Arnautovic: "È diverso dagli altri"

17-11-2021 08:15

Ha vissuto una carriera particolare, Marko Arnautovic. Doveva essere il nuovo Ibrahimovic, uno dei tanti, ma è stato, ed è, semplicemente Arnautovic. Campione del Triplete in maglia Inter a inizio carriera, l’austriaco ha giocato un decennio tra Bundesliga e Premier fatto di alti e bassi, prima dell’esperienza cinese e del ritorno in Italia, con la maglia del Bologna.

A sorpresa il team rossoblù è riuscito a riportare Arnautovic in Serie A dopo un decennio, sfruttando le sue abilità sotto porta come non si vedeva da tempo: cinque goal nelle prime undici gare di campionato e Bologna che sogna in grande grazie alle reti dell’ex Shanghai SIPG.

A margine del Social Football Summit in corso di svolgimento a Roma, l’ex coordinatore dell’area tecnica bolognese, Walter Sabatini, ha raccontato come anche Carlo Osti, dirigente della Sampdoria (sospeso a inizio ottobre), sia rimasto impressionato dall’esplosione di Arnautovic in maglia Bologna:

“Ci sono dei giocatori che percepisci diversi dagli altri. Uno di questi è Arnautovic. Al Bologna ha ritrovato tempi e ritmi del gioco che aveva perso giocando in Cina, me lo ha fatto capire in Nazionale con il gol fatto in controtempo. Il mio amico fraterno Carlo Osti dopo aver visto Sampdoria-Bologna mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Sai che in campo ho visto 21 giocatori ed un extraterrestre?’. Tanto l’aveva colpito Arnautovic”.

Sabatini ha anche parlato di come nel calcio attuale sia essenziale la tecnologia: “Ho chiamato Mihajlovic per chiedergli cosa fa tra primo e secondo tempo, o durante la partita. Mi ha confermato che deve controllare scientificamente i flussi di gioco, le zone di campo dove la palla si muove di più. La distanza percorsa, la linea difensiva. Sono tutte informazioni che fanno la differenza, sono decisioni che possono cambiare la partita e il risultato”.

Attualmente al nono posto, con soli quattro punti di distanza dal quarto che vale la Champions, il Bologna tornerà in campo in casa la prossima domenica per ospitare il Venezia. Un match in cui il team Mihajlovic parte favorito, per ottenere altri punti utili a raggiungere il prima possibile la salvezza. Poi, si vedrà.

