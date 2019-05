Sacchetti: "Concesso troppo a Trieste"

Il coach della Vanoli Meo Sacchetti ha analizzato la sconfitta contro Trieste in gara 3: "Sicuramente stando sempre ad inseguire alla fine non puoi più sbagliare niente. Il pensiero va a quanto è stato concesso, troppo, prima. Abbiamo recuperato due volte il break. Se non altro, un po’ di orgoglio", le parole riprese da Sportando.

"Nel primo tempo non abbiamo mai fatto canestro da tre, anche in situazione di tiro aperto. Poi, nel finale abbiamo trovato canestri anche molto difficili con Crawford e Ricci. Abbiamo preso quel che ci lasciavano. Ora vediamo di recuperare un po’ di energie per prepararci alla partita di sabato".

SPORTAL.IT | 23-05-2019 23:25