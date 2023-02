Sacchi amaro dopo il derby: “Il Milan non è più una squadra”

L'ex tecnico va giù duro: “Passare alla difesa a cinque ha creato confusione e cancellato gli ultimi anni di lavoro”

06-02-2023 09:33

Tra l’amarezza e la delusione: così vive il dopo derby Arrigo Sacchi, che affonda senza mezza termini il Milan, sconfitto per 1-0 dall’Inter con la rete di Lautaro: “Il Milan non è più una squadra, soprattutto quello del primo tempo. L’Inter non ha giocato contro un avversario, ma contro uno sparring partner. Passare alla difesa a cinque ha creato confusione e cancellato gli ultimi anni di lavoro. È stata inoltre annullata qualsiasi idea di gioco. Quanti tiri in porta ha fatto il Milan nel primo tempo? Zero. È stato un monologo dell’Inter che non ha faticato più di tanto e ha chiuso il primo tempo dominando il campo. I giocatori di Simone Inzaghi sono quasi tutti di alto livello e hanno tutti grande esperienza. Contro l’Inter puoi vincere se giochi da squadra, cosa che il Milan non ha mai fatto”.