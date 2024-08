Sacchi: bordata a Fonseca, l'elogio di Velasco e la polemica con Baggio

L'ex ct a Il Giornale rivela la sua favorita per lo scudetto, torna sul secondo posto della sua Italia ai Mondiali del '94 e dà un suggerimento ad Adl

Se c’è un personaggio che non si premura di essere troppo docile con i colleghi (ex), quello è Arrigo Sacchi. Nel corso degli anni l’ex ct ha messo sulla graticola quasi tutti gli allenatori delle big italiane, da Allegri a Inzaghi passando per Pioli ed altri. Ora, intervistato da Il Giornale, non risparmia neanche Fonseca, neo-tecnico rossonero.

La bordata di Sacchi a Fonseca

Il vate di Fusignano nell’intervista a Il Giornale si sofferma sul Milan e dice: «Ho seguito Fonseca ai tempi in Ucraina e ne ho tratto un giudizio favorevole, poi l’ho perso di vista. Se invece di annunciare il dominio del gioco lo avesse preparato ed eseguito sarebbe stato meglio. Per realizzarlo l’inizio sarà complicato perché i tifosi del Milan sanno riconoscere il calcio di qualità. Capitò anche ai miei tempi. Partimmo bene a Pisa, poi la settimana dopo prendemmo una scoppola dalla Fiorentina a San Siro. Non ci furono fischi e il presidente Berlusconi mi chiese: cosa facciamo? Risposi: andiamo avanti su questa strada, quando dureremo 90 minuti invece che 60 arriveranno anche i risultati ».

Il Milan visto col Monza al trofeo Berlusconi non l’ha convinto del tutto: “Ho visto una difesa non sempre coperta e questo vuol dire che c’è ancora del lavoro prezioso da svolgere per guadagnare compattezza e le distanze giuste. Il traguardo dev’essere quello di rendere l’avversario non protagonista anche quando è in possesso della palla“.

Per Sacchi l’Inter è favorita per lo scudetto

Dopo un pronostico sul campionato (“Non faccio l’indovino, dico solo che l’Inter è sicuramente la squadra favorita anche del prossimo campionato perché è la più strutturata ma dovrà dotarsi di grande umiltà per riuscire a ripetere i brillanti risultati”) Sacchi dà un consiglio a De Laurentiis: «Antonio Conte è bravissimo. Spero e mi auguro che il presidente ADL ne comprenda il valore e lo aiuti all’inizio del lavoro. Allo stesso tempo ho la speranza che Antonio vada sempre più deciso verso la strategia ».

Sacchi e il caso-Baggio

In una sua recente intervista aveva scandalizzato tutti ricordando l’errore ai rigori di Baggio a Usa ’94 e dimenticando che furono proprio le prodezze del codino a trascinare quell’Italia in finale. Sacchi torna sull’episodio: “Continuo a chiedermi come si possa pensare che io sia irriconoscente nei confronti degli azzurri di quella spedizione che considero degli eroi per le sofferenze patite, caldo, orari impossibili, umidità del 98% e partite vinte in 9 contro 11. Il mio paragone era riferito esclusivamente all’epilogo delle due finali in questione». Quanto a Roberto Baggio, per cancellare ogni traccia di inutile veleno, ricordo un episodio. Qualche mese prima di partire per gli Usa, andai a Genova a vedere Samp-Juve per controllare lo stato di salute di Baggio. Durante l’intervallo, con Boniperti scappato via, chiesi all’Avvocato Agnelli: chi mi consiglierebbe dei suoi? La risposta fu: i tre tedeschi. Aggiunsi: ma io sono il ct della Nazionale italiana!».

Ultima considerazione sullo scarso rilievo che fu dato al secondo posto della nazionale in Usa: “Ci furono anche motivazioni di natura politica: ero visto come il ct caro al presidente del consiglio Silvio Berlusconi. Nelle settimane successive alla finale col Brasile incontrai un signore che mi confessò la propria delusione per quel secondo posto. Gli chiesi: che mestiere fa lei? Rispose: l’idraulico. Se le dicessero, aggiunsi io al volo, che è arrivato secondo in una classifica mondiale degli idraulici, lei come si sentirebbe? Rispose: sarei felice. Anche io, gli dissi. In tal senso ho sentito e molto apprezzato l’intervento di Velasco sul valore del secondo posto”.