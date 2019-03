Sacripanti via senza fare polemiche

Pino Sacripanti va via senza polemiche.

”Penso che la società si aspettasse qualche punto in più in campionato, me l’aspettavo anche io” racconta al Corriere dello Sport dopo essere stato esonerato dalla Virtus Bologna.

“La società ha fatto una scelta, e la rispetto. Penso di essere stato in linea con le richieste di inizio anno, facendo bene in coppa, forse troppo sottovalutata. Siamo andati bene anche in Coppa Italia, con una bellissima gara contro Milano. E adesso il calendario si sarebbe fatto in discesa” aggiunge il coach canturino, al cui posto è stato chiamato Sasha Djordjevic.

