Sainz: "Dicono che siamo favoriti? Stile Mercedes..."

11-03-2022 18:10

Il pilota della Ferrari Carlos Sainz ha risposto a Mercedes e George Russell, che hanno messo la monoposto di Maranello davanti a tutti in vista del via del Mondiale: “Diciamo che questo è in linea con lo stile Mercedes ed anche di George, si cerca di esaltare gli avversari per poi venire alla prima gara e spazzare via la concorrenza. Se fosse il primo anno in cui lo fanno allora forse ci crederei, ma parlano così da molti anni ormai, e poi alla prima gara della stagione sono lì davanti”, sono le parole riportate da Oasport.

Sulla sviluppo della macchina: “Per noi la priorità prima di queste prove era risolvere i problemi di porpoising che abbiamo avuto a Barcellona, cercando di migliorare la guidabilità ed anche la vita del pilota. Abbiamo portato in pista delle novità al fondo della monoposto con l’obiettivo di risolvere il problema senza intaccare troppo le prestazioni e credo che stiamo andando nella giusta direzione. Questo conferma che la squadra sta lavorando bene, e premia l’enorme sforzo fatto per avere le novità disponibili in tempo per queste prove”.

