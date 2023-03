Lo spagnolo della Ferrari: "Conta la crescita tanto quanto lo sviluppo della macchina, a Maranello il clima è sereno".

16-03-2023 16:48

Ostenta tranquillità Carlos Sainz, 4o nella gara inaugurale a Sakhir, nella conferenza stampa che avvia il week-end della F1 a Gedda: “In Bahrain siamo stati in difficoltà e Charles deve scontare una penalizzazione. Però è stata soltanto la prima corsa e il 2022 ci ha insegnato che non importa come inizi, ma come finisci; dobbiamo sviluppare l’auto nella maniera migliore possibile, migliorando i risultati dell’esordio”.

L’obiettivo in Arabia Saudita è il podio: “La rottura della centralina ci ha sorpresi, ma abbiamo lavorato per sanare questo punto debole, dobbiamo guardare avanti e provare ad essere competitivi in questo fine settimana; è un’altra pista, sia per l’asfalto sia per le alte velocità, e sarà differente l’altezza dell’ala che presenteremo. La mia sensazione è che saremo più competitivi, ma sappiamo che sarà molto difficile battere le Red Bull: sono ottimista, possiamo giocarci il podio”.

E’ presto per azzardare bilanci: “E’ imprtante non solo quanto cresci di anno in anno, ma anche quanto cresci in relazione agli avversari; è il mio terzo anno in Ferrari e so che dal 2021 siamo molto migliorati, ma non sono stati miglioramenti sufficienti per superare Mercedes o Red Bull, difatti abbiamo chiuso al terzo e al secondo posto- Questa stagione è cominciata nel segno di difficoltà sul passo gara e di un inatteso problema di affidabilità, stiamo cercando di rimediare: i bilanci vanno fatti dopo che la macchina sarà stata sviluppata, valutando la capacità di correggere gli errori”.

L’ambiente che ruota intorno a Maranello è sereno: “Sappiamo benissimo dove e come migliorare e conosciamo gli obiettivi della Ferrari, il clima è migliore di quello che dipingono i giornali, mi sorprende il modo in cui si cerchi di destabilizzare in Italia la Ferrari dopo una sola gara. Non siamo contenti, ma siamo tranquilli e concentrati”.