Sakkari e Kontaveit saltano il torneo di Dubai

14-02-2022 14:34

E’ ufficialmente iniziata la settimana che porta al torneo di Dubai.

Un tabellone ricco di stelle quello del Dubai Duty Free Tennis Championship, torneo che quest’anno è un WTA 500 (e non più categoria 1000 come lo era stato nel 2021). Sulla carta il tabellone prevedeva che fossero presenti tutte le prime dieci giocatrici al mondo tranne la Barty e l’infortunata Pliskova.

Purtroppo però due forfait dell’ultima ora hanno mescolato le carte in tavola. Reduci dalla combattutissima finale di San Pietroburgo, che le ha viste in campo per tre ore tra alti e bassi, hanno rinunciato alla trasferta negli Emirati sia la vincitrice Anett Kontaveit sia la greca Maria Sakkari.

Il posto lasciato libero da Sakkari, la prima a dare forfait, è stato preso dalla statunitense Danielle Collins, promossa a teste di serie numero 9. Per quanto invece riguarda la rinuncia di Kontaveit ha dato un’altra scossa al tabellone. L’ucraina Elina Svitolina viene promossa a testa di serie numero 10 prendendo il posto dell’estone, nello stesso quarto di Muguruza.

