Salah, la Champions finisce tra le lacrime

Una stagione da protagonista, in Premier e in Champions, con oltre 40 gol realizzati e sullo sfondo il sogno chiamato Pallone d’Oro, realizzabile in caso di vittoria nella finale di Kiev contro il Real Madrid. Ma tutto è finito dopo trenta minuti a causa di uno sfortunato scontro di gioco. Dalla notte del sogno a quella dell’incubo per Mohamed Salah il passaggio è stato rapidissimo. È successo tutto al 27' del primo tempo: Sergio Ramos ha strattonato vistosamente l’attaccante egiziano sulla trequarti dei blancos, trascinando a terra Salah che è caduto male sulla spalla destra. L'infortunio è parso subito grave: Salah è rimasto a terra per un paio di minuti, per poi rialzarsi visibilmente sofferente dopo aver ricevuto il soccorso dei medici.

Alla ripresa del gioco, dopo la battuta di un calcio d'angolo, l’ex romanista è però crollato nuovamente a terra, dovendosi questa volta arrendere al dolore molto forte. Salah è uscito in lacrime, consolato da Cristiano Ronaldo, che sa bene cosa vuol dire uscire per infortunio in una finale, avendo vissuto la stessa esperienza nella finale di Euro 2016 tra Portogallo e Francia. Per Salah è a rischio anche la partecipazione al Mondiale con l’Egitto, di ritorno in una fase finale dopo 28 anni.

Pochi minuti dopo, lo stesso destino è toccato a Dani Carvajal, uscito ugualmente in lacrime: per il terzino del Real si teme un serio infortunio muscolare.



SPORTAL.IT | 26-05-2018 21:30