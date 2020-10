Salernitana a Vicenza per la storia

Un gol segnato e zero vittorie in due partite. Questo il bilancio del Vicenza nelle prime battute del torneo di Serie B 2020-2021, non in linea con le ambizioni di società e tifosi. Dopo il rinvio della sfida contro il Monza valevole per la terza giornata, i biancorossi scendono in campo al “Menti” per ospitare la Salernitana, che si presenterà da capolista insieme a Cittadella ed Empoli.

I precedenti sono dalla parte dei veneti in assoluto, con appena due successi ospiti in venti partite, ma il Vicenza ha ottenuto solo due punti nelle ultime tre gare interne contro la Salernitana in Serie B, senza riuscire a segnare, dopo aver vinto 11 delle 14 sfide interne precedenti, con due pareggi e una sconfitta, andando sempre a segno. La Salernitana ha vinto l’ultima sfida contro il Vicenza in Serie B, 1-0 firmato Busellato il 10 febbraio 2017.

In caso di successo la squadra di Castori otterrebbe un risultato storico, visto che mai i granata sono riusciti a vincere le prime due trasferte di campionato per due stagioni di fila nelle proprie partecipazioni in Serie B.

OMNISPORT | 19-10-2020 18:48