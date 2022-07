02-07-2022 18:00

Mentre in un primo tempo sembrava diretto verso altri lidi, il futuro di Federico Bonazzoli potrebbe ancora essere a tinte granata. L’attaccante infatti, reduca da una grande stagione alla Salernitana con tanto di doppia cifra alla voce gol segnati, è al centro delle trattative del nuovo direttore sportivo Morgan De Sanctis. Che tra l’altro, nella conferenza stampa di presentazione, aveva “punzecchiato” il giocatore parlando di una volontà di trovare un accordo più da parte della Salernitana che da parte del giocatore: evidentemente in queste ore la situazione si è evoluta in positivo.

I contatti con Faggiano, ds della Sampdoria proprietaria del cartellino, hanno portato ad una base di intesa attorno ai 4 milioni di euro più bonus per acquistare Bonazzoli a titolo definitivo: una cifra che soddisferebbe la Samp, alla ricerca di liquidità per internare in altri ruoli vista la permanenza sia di Caputo sia di Quagliarella, e regalerebbe alla Salernitana una certezza in attacco da cui ripartire.

