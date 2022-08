01-08-2022 14:21

Una Salernitana che pensa a rinforzi da star. I granata di Davide Nicola non stanno solamente sondando la pista Dries Mertens, appena svincolatosi dal Napoli, ma anche e soprattutto a profili adatti per difesa e centrocampo. Lo sguardo non si posa solamente sulla Serie A, ma anche sui massimi campionati europei dove da Francia e Germania possono arrivare i futuri pilastri della rosa campana.

Per il reparto arretrato l’obiettivo è Kiki Kouyate: difensore centrale in forza al Metz e della nazionale del Mali, potrebbe fare al caso di Davide Nicola per infoltire la batteria di centrali in vista della prossima Serie A. A centrocampo si continua a seguire Yusuf Yazici, calciatore turco del ’97 di proprietà del Lille che già da qualche giorno è finito nel mirino della Salernitana, mentre Ajdin Hrustic, centrocampista australiano classe 1996, è l’ultimo nome accostato ai campani. Attualmente in forza all’Eintracht Francoforte, ha raccolto con i tedeschi in due stagioni 34 presenze e 3 reti in Bundesliga.

