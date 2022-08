Salernitana, Candreva a un passo: le ultime sull'affare

10-08-2022 22:11

Antonio Candreva è a un passo dalla Salernitana. “I granata – riferisce Sky Sport 24 – vedono il traguardo nell’operazione imbastita negli ultimi giorni. Dopo il via libera della Sampdoria, club che detiene il cartellino di Candreva, è arrivato anche l’ok al trasferimento da parte del giocatore”. A quanto si apprende, per l’ex giocatore dell’Inter ci sarebbe un contratto di un anno con opzione di altri due anni in caso di salvezza.