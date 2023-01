Salernitana, Candreva: "Non c'è età per smettere di imparare"

06-01-2023 21:53

L’esterno offensivo della Salernitana Antonio Candreva ha parlato ai microfoni di DAZN rigurdo a questa stagione che vede i campani in un’ottima posizione di classifica e molto lontani dalla lotta per non retrocedere. Queste le sue parole:

“Questa è un’annata che deve essere positiva come lo è stato il mio percorso da giocatore. Sono venuto qui con tanto entusiasmo ed ho trovato un gruppo fantastico, poi comunque ci sono italiani nel gruppo come Bonazzoli, Sepe, Fiorillo, Capezzi. Sappiamo che ci sarà ancora da fare tanto perché il campionato di Serie A è molto difficile. Ci sarà una full immersion fino a giugno”.

Una parola anche sul contributo di Davide Nicola alla sua carriera:

“Sta aggiungendo tanto perché non c’è mai età per smettere di imparare. L’attenzione, l’entusiasmo, la voglia di migliorarsi anche a 35 anni, il ritmo degli allenamenti alto: c’è tanto e sempre da migliorare”.