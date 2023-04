Salernitana, Candreva: "Ogni tanto un po' di fortuna serve"

Il grande ex è stato l'autore dell'incredibile pareggio in casa contro l'Inter. Un tiro-cross finito in porta.

07-04-2023 19:28

Al 90′ ha segnato la rete del pareggio definitivo fra Salernitana e Inter. Antonio Candreva ha colpito la sua ex squadra con un cross che alla fine è diventato un tiro con cui ha battuto André Onana. L’esterno ha parlato così a Dazn: “Era un cross per i compagni ma ogni tanto un po’ di fortuna serve. Non siamo soddisfatti per il primo tempo, ma nella ripresa abbiamo fatto una grande prova contro una grande squadra”.

Settimo gol all’Inter per Candreva, che ha aggiunto: “Abbiamo tenuto bene il campo e siamo rimasti in partita fino all’ultimo. L’entusiasmo non deve mai mancare, sono qui per aiutare la Salernitana che deve pensare alla salvezza. Ora facciamo una serena Pasqua e poi penseremo alla trasferta di Torino. Con il lavoro, il sacrificio e l’umiltà si possono raggiungere risultati importanti“.