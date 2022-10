Salernitana, Davide Nicola: "Inter superiore"

16-10-2022 15:23

Il tecnico della Salernitana Davide Nicola ha preso la parola per parlare del ko dei granata contro l’Inter a San Siro per 2-0 nella decima giornata di Serie A Tim.

La Salernitana ha perso tutte e sette le sfide giocate al Meazza di Milano contro Inter o Milan in Serie A: in ognuna delle sette gare in trasferta nel capoluogo lombardo ha sempre incassato almeno due gol.

Queste le parole di Nicola:

“Sono contento della prestazione dei giocatori. Abbiamo avuto la necessità trovare nuove soluzioni, perdendo Maggiore e Radovanovic. Abbiamo fatto meglio rispetto al Verona ma giocavamo contro un avversario davvero forte. Siamo stati organizzati, determinati difensivamente e sempre desiderosi di ripartire. Sul secondo gol abbiamo letto male la riconquista della profondità di Barella e questo ci ha penalizzato. peccato, perché abbiamo creato presupposti per far male all’Inter. Questo è un passo in avanti, bisogna lavorare così perché con l’organico al topo si può essere competitivi anche contro una squadra come l’Inter”.