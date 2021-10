Salernitana-Empoli, Andreazzoli: "Soddisfatto, ma siamo giovani"

23-10-2021 18:36

Bella prestazione dell’Empoli allo stadio Arechi di Salerno, che con 3 gol nei primi 15 minuti di gioco stende la Salernitana 4-2. Questa é solo la seconda volta in cui l’Empoli segna almeno quattro gol in un match in trasferta di Serie A (l’altra lo 0-4 in casa del Pescara nel novembre 2016.

Dopo il match, il tecnico del toscano Aurelio Andreazzoli esprime tutta la sua soddisfazione per la vittoria in trasferta ai microfoni di DAZN:

“Sono molto soddisfatto della prestazione della squadra. Ma non ero molto rilassato al termine. Senza dubbio preferisco sentirmi come al termine della prima frazione, anche se sapevo che restare sereni fino al novantesimo non si poteva. Paradossalmente andare al riposo sul 4-0 ci ha creato un problema: dopo essere stati eccellenti ci siamo spaventati un po’. Questo ci ricorda che siamo una squadra giovane, che però ha dimostrato voglia di soffrire e portare a casa un risultato importante. Con la gioventù qualche dazio lo paghi. Ogni partita ci serve per apprendere nuove cose. Con l’Atalanta abbiamo capito che, invece del bisturi, a volte serve usare l’accetta. E al di là del risultato ci portiamo qualcosa dietro anche da questa partita. Le due punte? Con Pinamonti da solo abbiamo fatto quattro reti anche al Bologna. Non è tanto il modulo o il reparto a fare la differenza, ma l’interpretazione del gioco. Poi è chiaro che se Cutrone fa una prova come quella di oggi, ci dà un grande aiuto…”.

