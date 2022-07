Salernitana, idea Djuricic per il centrocampo

08-07-2022 10:58

Nome importante in casa Salernitana per bissare anche la prossima stagione l’impresa salvezza.

Secondo Tuttomercatoweb alla squadra del presidente Iervolino sarebbe stato proposto il nome di Filip Djuricic. Il centrocampista offensivo si è liberato dal Sassuolo lo scorso 30 giugno ed ora è alla ricerca di una nuova sistemazione. Fari puntati su di lui anche al Torino, ma la Salernitana sembra in vantaggio anche in virtù dell’interesse di Davide Nicola che ha individuato nell’ex neroverde l’uomo adatto per il reparto mediano granata.

