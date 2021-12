Salernitana-Inter, Colantuono: "Coi nerazzurri troppa differenza"

17-12-2021 23:35

Il tecnico della Salernitana Stefano Colantuono ha parlato ai media dopo la minata subita dall’Inter nella gara della 18° giornata di Serie A. I campani rimangono così ultimi in classifica, senza armi adatte a giocarsi la salvezza. Queste le parole del mister:

“Venivamo da un momento particolare al di là dei risultati e del momento, era una partita troppo complicate. C’è troppa differenza, in 10 partite abbiamo incontrato 6 squadre nettamente più forti che fanno un altro campionato. Abbiamo fatto punti a Cagliari e col Venezia, per quello sono soddisfatto. Quando sono arrivato, c’era questo problema della proprietà e ci sarebbero dovuto essere delle offerte. Ho letto lo striscione, rispetto la gente e mi dispiace per loro. Hanno ritrovato la Serie A dopo anni, queste vicende hanno creato malumore ma il pubblico è maturo. Mi auguro che la situazione possa essere messa a posto, le altre non sono lontanissime. Per i tanti infortuni e le tante problematiche, qualche innesto ci deve essere altrimenti diventa difficile. Il campionato della Salernitana è un altro, dovrà essere con quelle squadre non facili da affrontare ma con squadre di pari livello. Ci sarebbe bisogno di adeguare la rosa, tanti giocatori stanno giocando con acciacchi, abbiamo una miriade di infortuni e così diventa anche più complicato”.

