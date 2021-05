Salernitana, Kupisz sfotte Balotelli: "Ma dov'è? A fare i playoff?"

La festa della Salernitana non risparmia nemmeno Mario Balotelli, attaccante del Monza. Nella sfida dell’Arechi vinta dal club brianzolo dello scorso 1 maggio l’ex Inter e Milan era stato grande protagonista grazie ad una doppietta.

Tomasz Kupisz, uno dei protagonisti della promozione dei campani, ha preso di mira l’attaccante in una diretta su Instagram, sfottendolo per il terzo posto della sua squadra che sarà chiamata a fare il playoff: “Dove c…o sta Balotelli, a fare i playoff di Serie B? Ma dove c…o siamo oh? Balotelli in Serie B, ma vaff… va…“

Kupisz, 31 anni, esterno destro polacco, è un veterano della categoria con quasi 200 presenze. Quando vestiva la maglia del Chievo nel 2014 è riuscito anche ad esordire in Serie A.

È arrivato alla Salernitana l’estate scorsa, dopo aver trascorso le ultime stagioni con Trapani, Bari, Livorno, Ascoli, Cesena, Novara, Brescia e Cittadella. Ha anche esordito con la nazionale polacca nel 2010.

11-05-2021