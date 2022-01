Salernitana-Lazio, Immobile: "Ringrazio sempre la squadra"

15-01-2022 20:31

Grandissima prova di Ciro Immobile, che ha steso la Salernitana con una bella doppietta nei primi 10 minuti di gioco. Ciro Immobile ha segnato in ciascuna delle prime tre gare di un anno solare in Serie A soltanto per la secondo volta in carriera, dopo il 2020.

Queste le sue parole al termine della gara:

“Ringrazio la squadra che mi mette in condizione di fare bene. Oggi abbiamo fatto una partita attenta, precisa e abbiamo portato a casa i 3 punti che ci servivano. La Salernitana era in difficoltà per via delle tante assenze, li capisco, ma era ben messa in campo e questa partita sarebbe diventata difficile se non fossimo riusciti a sbloccarla subito. Io sono campione d’Europa, i miei dati parlano chiaro e non ho bisogno di rispondere. Il tabellino dice che ho fatto due gol all’Europeo, ho vinto la scarpa d’oro e tanto altro, sono cose che parlano da sole”.

Un commento anche sull’amico Insigne e sulla sua nuova avventura in America:

“Ovviamente lui punta a finire bene con il Napoli. Gli ho fatto tanti auguri, è un’avventura diversa e sarà bello confrontarsi con un nuovo campionato”.

OMNISPORT