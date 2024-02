Salernitana-Monza, moviola: Il rigore negato ai granata e quel giallo a Izzo

La prova dell’arbitro Fabbri al rientro in A dopo i pasticci in Inter-Verona del 6 gennaio: il fischietto ravennate ha ammonito quattro giocatori

25-02-2024 07:45

E’ tornato ad arbitrare in massima serie a distanza di oltre un mese Fabbri: era infatti stato fermato da Rocchi dopo il match tra Inter e Verona del 6 gennaio con le polemiche per il gol-vittoria dei nerazzurri di Frattesi che era stato convalidato nonostante una palese gomitata in area di Bastoni. In stagione ha già diretto sette gare di Serie A (Cagliari-Inter 0-2, Genoa-Napoli 2-2, Lazio-Torino 2-0, Empoli-Udinese 0-0, Monza-Juventus 1-2, Torino-Udinese 1-1, Inter-Verona 2-1), quattro di Serie B (Ascoli-Parma 1-3, Palermo-Cittadella 0-1, Venezia-Ternana 1-0, Cremonese-Reggiana 1-1), due di Conference League (Aris Salonicco-Ararat Armenia 1-0, KA Akureyri-Club Bruges 1-5), una della massima serie degli Emirati Arabi Uniti (Ajmani Club-Al Wahda 0-1), una della massima serie cipriota (Pafos-Apollon Limassol 1-1) e una delle qualificazioni europee Under 21 (Georgia-Svezia 0-0) ma come se l’è cavata ieri all’Arechi?

I precedenti di Fabbri con Salernitana e Monza

In precedenza i granata con Fabbri avevano collezionato quattro pareggi e due vittorie. Soltanto una sconfitta a referto nel derby interno contro il Napoli nel 2021. Meno esaltanti i precedenti tra Fabbri e il Monza. I brianzoli, infatti, non avevano mai vinto una gara diretta dal fischietto della sezione di Ravenna. Il miglior risultato, nei 4 precedenti sin qui disputati, un pareggio contro la Tritium nel lontano 2011.

Fabbri ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Perrotti e Cipriani, con Minelli IV uomo, Valeri al Var e Mazzoleni all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Pasalidis, Basic (S), Pablo Marì, Izzo (M).

Salernitana-Monza, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi di Salernitana-Monza. Nel finale di primo tempo Birindelli rischia di causare un rigore perché è in ritardo su Kastanos, ma per pochi centimetri è solo una punizione. Dalla quale arriva un tiro di Candreva deviato dalla schiena di Colpani che dà l’illusione del gol. Corrette le ammonizioni, pesante quella di Izzo che era diffidato e salterà Monza-Roma.