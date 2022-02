Salernitana, Nicola: "Del contratto non me ne frega niente"

16-02-2022 15:55

Carichissimo come se fosse il primo giorno di scuola. Nicola, neo tecnico della Salernitana, è stimolato e pronto a fare il massimo per salvare i campani dalla retrocessione in Serie B.

Almomento la squadra del presidente Iervolino si trova all’ultimo posto della classifica con soli 13 punti raccolti in 23 giornate, frutto di tre successi, quattro pareggi e ben sedici sconfitte. Un biglietto da visita tutt’altro che allettante,ma che non spaventa certo il tecnico campano, chiamato a sostituire l’esonerato Colantuono.

“Del contratto, francamente non me ne frega niente – risponde il nuovo tecnico campano – non faccio questo lavoro perché vado in cerca di un contratto. I contratti sono anche motivo di adagiarsi. Io sono qui con un contratto mentale di tre mesi, del resto non me ne frega niente. Voglio produrre un cambiamento in questo lasso, dopo non mi interesserà. O meglio, mi interesserà dopo”.

Si è presentato così in conferenza stampa il tecnico Nicola che crede nell’impresa: “La mia presenza qui oggi certifica che ci credo, la cosa che mi ha colpito di più è la simpatia che questa squadra esprime da fuori. I margini di miglioramento sono importanti, ho visto le ultime partite e mi sono fatto una idea ben precisa. Sono arrivato in una società nuova, mi sono immediatamente accorto che il progetto è serio e ci sono persone competente ed affermate. Voglio assolutamente far parte di questo progetto, lavorare per la Salernitana è un onore”.

