Salernitana, Nicola: "Gioca Dia, non Ribéry: presto troveremo l'amalgama ideale"

27-08-2022 13:13

“Sono soddisfatto del mercato della squadra, ma non mi piace parlarne prima di una partita. Dico che tutto è stato funzionale al nostro stile di gioco e che abbiamo passato tanto tempo, anche fuori dal campo, per conoscerci. Faremo bene”. L’ottimismo in questione è quello di Davide Nicola, tecnico della Salernitana, che in conferenza stampa ha presentato il match casalingo di domani (domenica 28 agosto alle 18,30) contro la Sampdoria di Marco Giampaolo.

“Non dobbiamo avere fretta, anche se dobbiamo fare punti finalizzando la mole di gioco che produciamo – prosegue Nicola -. Contro i blucerchiati non ci sarà Franck Ribéry, ancora infortunato, giocherà invece Boulaye Dia (neoarrivato dal Villarreal, ndr). La Samp offre un gioco corale giocando corto con un 4-1-4-1 in fase di non possesso e fanno leva sulla qualità. Noi stiamo crescendo ma la pausa di campionato dopo il match contro il Lecce (nella seconda metà di settembre, ndr) sarà fondamentale per amalgamarci ancora di più”, ha concluso il tecnico granata.