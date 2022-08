Salernitana, Nicola: "L'approccio è stato fondamentale"

28-08-2022 22:11

È arrivata la prima vittoria in questo campionato per la Salernitana. All’Arechi vittoria netta per 4-0 contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Davide Nicola ha commentato così la partita a Sky: “Una delle chiavi del match è stata l’approccio, ma anche la capacità di tenere questa aggressività nell’arco dei due tempi”.

“Dobbiamo ancora migliorare, non siamo aggressivi come dovremmo – ha aggiunto Nicola -, ma sappiamo che la perfezione non esiste. I ragazzi hanno disputato una gara molto convincente, con la voglia di proporre gioco“.

“La vittoria è la gratificazione maggiore per ciò che stanno facendo i ragazzi, credo nel lavoro – ha spiegato ancora Nicola -. Siamo riusciti a partecipare in tante azioni d’attacco, ma i ragazzi davanti sono diventati i primi difensori, ci hanno aiutato parecchio“.