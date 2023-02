Salernitana, Nicola: "Non riesco ad accettare questo ko"

Ancora un passo falso per i campani, che tornano in una zona di pericolo

13-02-2023 21:33

Nuova sconfitta per la Salernitana e contestazione per Davide Nicola. A Verona i campani sono stati piegati per 1-0: “Abbiamo fatto un primo tempo contratti. Era una partita da pareggio che deve farci innervosire, il pareggio quantomeno andava portato a casa. Le occasioni le abbiamo avute, non ci sono state determinazione e cattiveria. Altre sconfitte le ho accettate, questa no perché dovevi portare a casa un punto”.

L’erroraccio di Piatek nella ripresa: “Non vado mai sul singolo, ma il secondo tempo abbiamo giocato anche col gusto di rischiare, che fa parte di noi. In alcune partite avevamo concesso di più. Stasera bisognava portare via un punto, era quello il risultato giusto. Siamo in un momento in cui non ci gira molto bene, ma non bisogna innervosirsi e pensare che dobbiamo fare meglio quello che stiamo facendo”.