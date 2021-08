Salernitana-Roma 0-4: Pellegrini fa il bomber, le pagelle

Altra prova di forza della Roma dopo la qualificazione ai gironi di Conference League: stavolta è la Salernitana a soccombere sotto i colpi della ‘Lupa’, sorniona nella prima frazione e letale nella ripresa, quando il vento è mutato a favore.

La maggiore qualità dei giallorossi non si discute ed è la costante della fase iniziale dell’incontro: il primo guizzo è di Viña, Belec è attento sul suo palo. I padroni di casa provano ad appoggiarsi a Bonazzoli che, per caratteristiche fisiche, non può fungere da solo riferimento offensivo in mezzo ai corazzieri di Mourinho. La superiorità ospite c’è ma è sterile: a concludere deve spingersi il difensore Mancini, il cui tentativo aereo è sventato in angolo da Belec.

La gara cambia completamente in avvio di secondo tempo, quando la Roma capitalizza al massimo la mole di occasioni costruite: Belec non è impeccabile sul diagonale di Pellegrini che può esultare, abbracciato dai compagni. I ragazzi di Castori subiscono un crollo mentale che porta al raddoppio avversario: imbucata di Mkhitaryan per Veretout che realizza la sua terza rete in campionato.

Castori inserisce Simy nel tentativo di dare maggiore peso all’attacco dei suoi, ma in campo c’è solo la Roma: Belec deve impegnarsi per dire no ad Abraham e a Veretout, prima che l’ex Chelsea lo infili con una bella girata di prima intenzione dal limite. Il punto esclamativo sul successo romanista ce lo mette ancora una volta Pellegrini con un destro a giro che vale il poker.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SALERNITANA-ROMA 0-4

Marcatori: 48′, 79′ Pellegrini, 52′ Veretout, 69′ Abraham

SALERNITANA (3-5-1-1): Belec 5.5; Jaroszynski 5 (84′ Schiavone sv), Gyomber 5, Aya 5; Kechrida 5 (68′ Zortea 5.5), M. Coulibaly 5, Di Tacchio 5, L. Coulibaly 5.5 (56′ Simy 5.5), Ruggeri 5; Obi 5.5 (68′ Capezzi 5.5); Bonazzoli 6 (84′ Kristoffersen sv). All. Castori

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio 6; Karsdorp 6.5, Mancini 6.5, Ibanez 6, Viña 6.5 (83′ Calafiori sv); Cristante 6, Veretout 7 (83′ Diawara sv); Perez 6.5 (78′ Shomurodov sv), Pellegrini 7.5, Mkhitaryan 6.5 (70′ El Shaarawy 6); Abraham 7 (83′ Borja Mayoral sv). All. Mourinho

Arbitro: Abisso

Ammoniti: Bonazzoli (S), Perez (R), Aya (S), Mkhitaryan (R)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 29-08-2021 22:56