Salernitana, Sabatini: "Che tristezza, invece di festeggiare mi hanno fatto il funerale"

06-06-2022 10:56

Walter Sabatini non le ha di certo mandate a dire. Dopo le dichiarazioni del presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, l’ex direttore sportivo della Salernitana ha approfittato di un collegamento ai microfoni di Radio Anch’io Sport per dire la sua in merito alla motivazione che ha portato alla rottura tra le parti.

“Se mi ha dato del bugiardo verrà in tribunale insieme a me, anche se lui ha grandi avvocati. Credo che sia una caduta di stile e di cattivo gusto”.

“Il problema delle commissioni non è un problema mio, è un problema del calcio, ideologico. Non contesto questo e accetto quello che dice Iervolino. Ancora oggi mi spiace non aver pagato una commissione di 4 milioni a Raiola per Pogba alla Roma. Ancora oggi sono pentito e credo di aver fatto un danno alla Roma, anche per Arnautovic al Bologna ho combattuto per la commissione da pagare e credo d’aver fatto bene”.

“Tutto questo mi addolora moltissimo – aggiunge Sabatini – dopo sei mesi di grandissimo stress e aver ottenuto un risultato storico con la salvezza. Mi sento ancora il Ds della Salernitana, domani prenderò un volo per andare all’estero dove probabilmente accetterò un’offerta, è un club molto prestigioso, devo parlare con il presidente e vediamo se ci sono i presupposti. C’è un velo di tristezza sulla prima salvezza della Salernitana, credo sia triste anche il popolo salernitano: c’era qualcosa da festeggiare invece hanno fatto il funerale, il mio funerale, ma io sono immortale”.