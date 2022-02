21-02-2022 11:07

L’uomo mercato della Salernitana, Walter Sabatini, ha parlato questa mattina a Radio Rai: “Con il Milan abbiamo creato il presupposto per vincere e cercavamo questo. Possiamo essere una squadra, fino all’avvento della nuova società non era così. Nicola ha avuto un impatto fenomenale e non sottovaluterei il suo staff. Ha portato una scarica adrenalinica ed elettrica importante. È un allenatore di prima fascia, può aspirare a ogni club”.

OMNISPORT