Salernitana: sondaggi per De Zerbi e Cannavaro

L’addio di Walter Sabatini ha smosso di parecchio le acqua calme e felici del golfo di Salerno. Dopo una storica salvezza, conquistata sul filo di lana, la separazione tra ds e società è arrivata come un fulmine a ciel sereno.

Quello che prima sembrava un sodalizio stretto e continuativo si è sciolto durante una riunione con il presidente Iervolino.

A cascata questa decisione provoca senza dubbio un concatenarsi di ipotesi, soprattutto legate alla permanenza o meno del tecnico Nicola, artefice, insieme a Sabatini della salvezza campana. La dirigenza della Salernitana ha già messo al corrente il tecnico dell’allontanamento di Sabatini chiedendogli se volesse ancora rimanere sulla panchina granata. Ricordiamo che l’attuale tecnico campano fu proprio portato a Salerno da Walter Sabatini.

Qualora la risposta del tecnico fosse negativa o le parti dovessero lasciarsi, il club campano avrebbe già sondato un paio di alternative. Nicola rimane virtualemnte il tecnico della Salernitana, ma la dirigenza avrebbe già avviato colloqui con Fabio Cannavaro e Roberto De Zerbi.

Il primo non ha mai allenato in Italia, mentre il seocndo dopo l’avventura in Ucraina, ci tornerebbe volentieri.