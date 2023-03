Il tecnico portoghese alla vigilia della sfida al Milan: “Giochiamo in uno stadio per campioni”

12-03-2023 13:18

Domani sera la Salernitana chiuderà la 26esima giornata in casa del Milan. Paulo Sousa è carico: “Stimo moltissimo Pioli, ha vinto il campionato con merito e ha collezionato centinaia di panchine in carriera. Per me è appena la quarta alla guida della Salernitana, lavoriamo per avere identità”. Sousa confida: “Non voglio una Salernitana che difenda, che sia speculativa”. Il fattore San Siro: “Palcoscenico da campioni, e dobbiamo giocare da campioni. Con la differenza di valori, ma con la voglia di crederci”.

Infine, un moto d’orgoglio: “Gioca Ochoa? Giocano tutti, compresa la nostra città. Già conoscevo il potenziale della piazza, i tifosi sono parte integrante del nostro progresso. Senza tifosi non siamo nulla, noi giochiamo per loro e dobbiamo rappresentarli bene, con orgoglio”.