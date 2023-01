Salernitana, ufficiale: Crnigoj in prestito dal Venezia

26-01-2023 15:38

“L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Venezia F.C. per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista classe ’95 Domen Crnigoj. Il calciatore indosserà la maglia numero 22”.

Il club granata ha annunciato così il versatile e prolifico centrocampista sloveno, 3 reti nella prima parte di stagione in Serie B con la maglia arancioneroverde. Queste le prime parole con la nuova maglia di Crnigoj: “Appena arrivato a Salerno ho ricevuto un’accoglienza davvero calorosa: sono contento di indossare questa maglia. Già in estate c’era stato un dialogo tra le parti per venire qui, ma tutto si è concretizzato solo ora. Non vedo l’ora di cominciare”.

