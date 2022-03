Salto con l'asta, Armand Duplantis migliora il proprio record del mondo

07-03-2022 20:04

Finalmente ce l’ha fatta Armand Duplantis a migliorare il già suo record del mondo nel salto in alto. Il fuoriclasse svedese ha cercato e rincorso questo risultato per ben due anni, per poi centrarlo nella giornata di oggi a Belgrado al terzo tentativo. Superata la misura di 6.19, ritoccando di un centimetro il suo risultato del 15 febbraio 2020 a Glasgow, quando volò a 6.18 poco prima che esplodesse la pandemia.

Campione olimpico a Tokyo 2020, vice campione del mondo all’aperto, nonché Campione d’Europa in sala, Duplantis ha trovato questo grande primato nella capitale della Serbia, dove tra meno di due settimane si disputeranno i Mondiali Indoor (18-20 marzo).

OMNISPORT