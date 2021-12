Samantha Stosur annuncia il ritiro

29-12-2021 13:51

È pronta al passo d’addio Samantha Stosur. La tennista australiana, vincitrice degli US Open 2011, ha infatti annunciato che gli Australian Open 2022 saranno l’ultimo torneo della sua carriera in singolare.

“Sono così entusiasta ed estremamente grata di poter giocare il mio ventesimo Australian Open tra un paio di settimane” ha detto la numero 382 del ranking WTA in singolare.

“Un enorme grazie a Tennis Australia per avermi concesso la possibilità di terminare la mia carriera di singolare a casa mia. Significa tanto per me poter giocare davanti alla mia famiglia, agli amici e agli spettatori australiani. Ho comunque intenzione di giocare il resto della stagione in doppio” ha spiegato Stosur.

Vincitrice di nove titoli in carriera e arrivata fino al numero 4 del ranking femminile, l’australiana prenderà parte allo Slam di casa grazie a una wild card.

