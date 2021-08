Samardzic all'Udinese: ufficiale, colpo a sorpresa dal Lipsia

In passato ci ha provato il Milan, ora Lazar Samardzic giocherà in Serie A, ma con la maglia dell’Udinese. E’ infatti confermato il passaggio del giovane centrocampista alla corte di Gotti per essere il nuovo, importante rinforzo in vista della nuova annata di Serie A.

L’Udinese ha evidenziato di aver chiuso la trattativa nella serata di giovedì:

“La rosa bianconera si arricchisce di un nuovo giovane di grande valore. Lazar Samardzic è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Udinese che si assicura uno dei migliori talenti del calcio tedesco e, in generale, europeo. Samardzic arriva a titolo definitivo dal Lipsia ed ha siglato un contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2026”.

19enne trequartista, mancino, Samardzic è reduce dalla Bundesliga giocata con la maglia del Lipsia: nato a Berlino, è cresciuto nell’Hertha prima di passare al club della Red Bull nel 2020. Dopo un solo anno, l’addio definitivo per giocare in Serie A.

Per ora Samardzic ha mostrato solo in parte le grandi qualità tecniche di cui si parla da anni, tra le Nazionali giovanili tedesche e le maglie di club: per l’Udinese un colpo da tre milioni di euro che potrebbe rappresentare una svolta importantissima in vista della nuova stagione.

Non solo trequartista: Samardzic può giocare anche come interno e ala sinistra, un giovane duttile che Gotti potrà così mettere in campo, una volta presa confidenza con la Serie A, in diversi moduli. L’Udinese spera di aver trovato il gioiellino top del 2021/2022.

OMNISPORT | 05-08-2021 19:48