Samir dice addio all'Udinese: "Vi sono grato"

Il difensore dell’Udinese, Samir, dice addio ai bianconeri con una lettera aperta:

“Carissimi amici friulani vi ringrazio!! Ringrazio i tifosi, la società, la città e i compagni di squadra. I miei figli sono nati a Udine, quindi mi sento un vero friulano e così la mia famiglia. A Udine e all’Italia devo tantissimo, in 6 anni sono cresciuto calcisticamente e professionalmente e vi ho voluto bene perché siete la mia gente. Mi scuso per alcune prestazioni ma credo che nel calcio esistano momenti difficili per tutti, ho comunque cercato di dare il massimo per questi colori”.