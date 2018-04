Samorì tra Modena e Vicenza

Cosa unisce Modena e Vicenza? I due blasonati club, iscritti a inizio stagione al campionato di Serie C, hanno vissuto una stagione drammatica: i gialloblù sono stati cancellati dal torneo a novembre a causa del fallimento, i biancorossi si sono salvati grazie all’esercizio provvisorio, ma il futuro è un enigma, tanto fuori dal campo, che sul piano sportivo, dato che i veneti sono attualmente all’ultimo posto del girone B.

Curiosamente le due società sono finite nel mirino di Gianpiero Samorì, avvocato e uomo politico modenese, che ha parlato a 'Trivenetogoal.it' svelando le proprie intenzioni, quelle di acquistare il club emiliano e, in alternativa, il Vicenza…: “Confermo che siamo interessati a partecipare all'asta fallimentare del Vicenza, si devono però verificare determinate condizioni perché come sapete abbiamo presentato il nostro progetto per il Modena e staremo a vedere se ci saranno possibilità – ha detto Samorì, a capo di una cordata interessata al Modena – Se l'operazione non dovesse andare a buon fine allora questo gruppo virerebbe sul club veneto, ma solo a patto che ci siano anche imprenditori locali che uniscano al nostro gruppo. Ci sono già stati incontri e ci hanno dato la disponibilità di massima a lavorare con noi”.

SPORTAL.IT | 16-04-2018 19:50