Samp-Sassuolo, pari show. Quagliarella in lacrime al momento dell'uscita

I blucerchiati e i neroverdi hanno pareggiato 2-2 nell'anticipo

26-05-2023 22:50

E’ terminato 2-2 l’anticipo della 37esima giornata di Serie A tra Sampdoria e Sassuolo al Ferraris. I blucerchiati, già matematicamente retrocessi, sono andati a segno con Gabbiadini e un’autorete di Erlic, mentre i neroverdi hanno trovato il gol con Berardi ed Henrique. Grande cornice di pubblico al Ferraris, dove troneggiava lo striscione: “Dall’inferno ritorneremo”.

Primo tempo divertente a Marassi, succede di tutti in avvio con tre reti nei primi 11′. All’8′ Gabbiadini sblocca la partita battendo di destro Consigli dopo una palla persa, un minuto dopo arriva l’immediato pareggio del Sassuolo con Berardi, al termine di una bella combinazione con Ceide. Passano solo due minuti e i neroverdi si portano in vantaggio con Matheus Henrique, a segno sul traversone di Zortea.

La partita resta equilibrata per tutto il primo tempo, con chance da parte di Quagliarella e Pinamonti. Prima dell’intervallo una traversa per parte: al 40′ Gabbiadini con un destro a giro colpisce il legno superiore, al 45′ è Berardi a far tremare il legno con un sinistro potente.

Partita più sbilanciata dalla parte del Sassuolo nella ripresa, Ceide sfiora per due volte il tris per la squadra ospite, poi è Pinamonti ad essere impreciso in almeno due chiare occasioni. Al 77′ la Sampdoria riesce inaspettatamente a pareggiare grazie ad un’autorete: Erlic devia nella propria porta una conclusione di Quagliarella.

L’ultima emozione del match è la standing ovation del Ferraris durante l’uscita dal campo di Quagliarella, visibilmente commosso per gli applausi.